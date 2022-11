Sono venti i porti turistici del Friuli in rete.

Venti porti turistici in rete da sei anni: è questa la realtà di FVG Marinas, che ha da poco rinnovato i propri rappresentanti per il triennio 2022 – 2025, scegliendo Marco Da Re di Marina Punta Gabbiani, per la zona di Lignano Sabbiadoro, Aprilia marittima e del fiume Stella, Fortunato Moratto di Marina Sant’Andrea per San Giorgio di Nogaro e Marano lagunare, Gennaro Coretti di Darsena San Marco per l’area di Grado, Matteo Pribaz di Marina Monfalcone per il monfalconese e Stefano Sponza di Porto San Rocco per la costiera triestina.

“Un’alternanza giusta per l’area più importante della rete, rappresentata da ben otto retisti sui venti totali – commenta Giorgio Ardito di Marina Uno, amministratore della rete per il comprensorio nautico di Lignano Sabbiadoro, Aprilia Marittima e del fiume Stella, fin dalla costituzione del network –. FVG Marinas è nata come collaborazione tra i porti turistici della Regione, cresciuta fino a diventare il più grande progetto di cooperazione che oggi raggruppa un totale di oltre 7 mila posti barca lungo la costa, nelle lagune e sulle sponde dei fiumi del Friuli Venezia Giulia”.

“Sicuramente il traguardo più soddisfacente raggiunto – prosegue Ardito – è quello di aver trasformato, da competitors a colleghi, gli imprenditori del settore nautico aderenti al network”.

Secondo il nuovo rappresentante d’area, Marco Da Re l’attività di collaborazione della rete dovrà portare a una consapevolezza sempre maggiore di obiettivi comuni e di un marchio unico, continuando a prestare particolare attenzione ad un funzionamento rispettoso dell’ambiente dei marina. La sostenibilità è davvero un valore aggiunto per FVG Marinas, tanto che 11 porti turistici su 20, per il loro impegno nei confronti dell’ambiente e della gestione sostenibile, sono stati insigniti del prestigioso premio ambientale internazionale rappresentato dalla Bandiera Blu della F.E.E. – Foundation for Environmental Education.