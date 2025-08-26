Un fulmine si è abbattuto sulla spiaggia di Lignano: le immagini.

Un fulmine si è abbattuto nella mattinata di giovedì 21 agosto sulla spiaggia di Lignano, colpendo in pieno l’area degli ombrelloni di uno stabilimento balneare. L’episodio è avvenuto durante un violento temporale che aveva già costretto bagnanti e turisti ad abbandonare l’arenile: la spiaggia era infatti deserta, evitando così conseguenze ben più gravi.

La scarica elettrica ha provocato danni materiali, centrando un tavolino di plastica che è stato fuso dall’impatto e deformando il tubo metallico di un ombrellone. Lo spettacolare evento atmosferico è stato ripreso in un video da Heidi Ketzer, una turista che si trovava affacciata dal balcone del suo albergo sul lungomare. Le immagini, rallentate, mostrano l’intensità del lampo e il suggestivo gioco di luci che ha illuminato il litorale per alcuni istanti.

La scena, diffusa sui social, ha subito attirato grande attenzione, in un misto di stupore che ha ricordato al tempo stesso la pericolosità dei temporali estivi.