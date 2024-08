Furti a Lignano.

I malviventi prendono di mira i turisti in vacanza a Lignano: nella notte tra il 4 e il 5 agosto, infatti, due furti sono stati messi a segno in altrettanti appartamenti occupati da tedeschi in villeggiatura. In un caso hanno portato via 3.800 euro, nell’altro 1.500 euro. Non è ancora chiaro come siano riusciti a entrare. I furti sono stati denunciati alla locale stazione dei carabinieri che portano avanti le indagini.