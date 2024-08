Si tuffa per salvare due ragazze in difficoltà, 82enne rischia di annegare

Ha rischiato di annegare nel mare di Grado.

Un uomo di 82 anni ha rischiato di annegare per salvare due ragazze in difficoltà nelle acque della spiaggia della Costa Azzurra a Grado; l’anziano, vedendo le giovani in evidente pericolo, si è tuffato senza esitazione, ma la forte corrente lo ha messo a sua volta in grande difficoltà.

L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno vicino alla scogliera, verso il canale d’uscita da Grado, una zona nota per le correnti insidiose. L’incidente è avvenuto in un’area recentemente segnalata come pericolosa per le forti correnti. L’uomo, residente a Cervignano del Friuli, ha notato le due ragazze in difficoltà e ha deciso di intervenire. Tuttavia, a causa della fatica provocata dalla corrente, non è riuscito a prestare aiuto e ha rischiato di affogare

Fortunatamente, un bagnino è intervenuto, riuscendo a salvare le ragazze prima dell’arrivo dell’anziano. Nel frattempo, gli uomini della motovedetta dei Carabinieri, in servizio di perlustrazione nella zona, hanno raggiunto e issato a bordo l’82enne, per portarlo all’ambulanza in attesa sul molo. E’ stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Monfalcone per essere tenuto sotto osservazione.