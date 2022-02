Le offerte di lavoro per la stagione estiva a Lignano.

Le giornate, seppur timidamente, cominciano ad allungarsi in Friuli Venezia Giulia. C’è più luce, sebbene al mattino l’aria continui a essere frizzante e non ancora primaverile. Siamo ancora dentro l’inverno, ma a Lignano Sabbiadoro si guarda già all’estate.

Di recente, infatti, sono comparsi sui social, e non soltanto, diversi annunci di lavoro per la stagione estiva, la terza in epoca Covid, con i prossimi mesi che – si spera – saranno accompagnati da un ritorno alla normalità e minori restrizioni.

Ma quali sono i profili ricercati? Facciamo qualche esempio. Il gruppo legato all’Hotel Arizona, che detiene tre alberghi a Lignano, cerca un addetto al front office, un cameriere di sala, una cameriera ai piani, un generico tuttofare e un apprendista barista. Tutte le offerte sono riservate, ovviamente, a candidati ambosessi e per alcune figure è previsto anche l’alloggio.

Sui social si trovano anche altre offerte, come quella di un aiuto cuoco in un piccolo hotel, baristi, maitre e camerieri di sala. E ci sono anche strutture ricettive che cercano aiuto per il servizio della prima colazione. Non manca qualche offerta per le commesse.

Insomma, Lignano può essere un buono sbocco per chi cerca un lavoro estivo (requisito fondamentale, conoscere le lingue tedesco e inglese) e spulciando tra le varie opportunità, è possibile trovare quella più adatta.

