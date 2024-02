Va a camminare in montagna e trova un proiettile di cannone inesploso

Trovato un proiettile di cannone inesploso a Pusea di Cavazzo Carnico.

Stava tranquillamente camminando quando si è accorto di qualcosa di strano: un escursionista, infatti, ha rinvenuto e segnalato ai carabinieri la presenza di un proiettile di cannone inesploso. L’ordigno calibro 75 e risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato trovato, in pessimo stato di conservazione, a Pusea di Cavazzo Carnico. E’ stato in sicurezza ed è stato attivato il Genio dell’Esercito per la bonifica. Sono state informate anche le autorità locali.