Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova rotatoria di Lignano

L’inaugurazione della nuova rotatoria di Piazza Marcello D’Olivo a Lignano Pineta.

Si terrà sabato 3 maggio alle ore 10.00 il taglio del nastro della nuova rotatoria di Piazza Marcello D’Olivo a Lignano Pineta, al termine di un importante intervento di riqualificazione promosso dalla Società Lignano Pineta.

Il progetto, affidato allo studio Archea di Latisana, rappresenta un nuovo passo nella valorizzazione di una delle piazze simbolo della località. Dopo il rinnovamento della cosiddetta “Mezzaluna” completato nel 2024, l’intervento ha interessato la parte centrale della piazza, restituendole una nuova identità paesaggistica coerente con lo stile urbano di Pineta.

La nuova rotatoria è caratterizzata da una fascia erbosa in pendenza e ospita le scritte “Lignano Pineta” e “Piazza D’Olivo”, realizzate con taglio laser su elementi in ferro zincato curvo e retroilluminato. La scelta delle essenze autoctone resistenti all’ambiente marino, curata dall’agronoma Elisa Tomat, conferma la volontà di unire estetica e sostenibilità ambientale.

“Siamo orgogliosi di poter inaugurare un’opera che completa il lavoro di riqualificazione della piazza – dichiara Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta –. Abbiamo voluto dare continuità visiva e stilistica agli interventi realizzati negli ultimi anni, rispettando i valori identitari del piano urbanistico di Lignano Pineta, concepito dall’architetto Marcello D’Olivo, a cui la piazza è intitolata. I materiali impiegati e le finiture riprendono quelli già utilizzati per la mezzaluna, il Ponte Renzo e le aree attigue, in coerenza con i prossimi interventi già in programma per il 2026, che interesseranno anche i marciapiedi antistanti il Tenda Bar e il ristorante La Granseola. La nuova rotatoria non è solo un’infrastruttura funzionale, ma un segno urbano pensato per accogliere residenti e turisti con un’immagine riconoscibile e curata, a pochi passi dal mare”.