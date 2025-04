Il premio per Elisa Agarinis del ristorante Agli Amici di Udine.

Elisa Agarinis, giovane professionista in servizio in sala presso il ristorante bistellato Agli Amici di Udine, ha conquistato il prestigioso Premio Emergente Sala, riconoscimento assegnato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali nell’ambito dell’evento Emergente Sala, giunto quest’anno alla decima edizione. Il premio celebra i migliori talenti emergenti dell’accoglienza italiana, sottolineando la professionalità nell’accoglienza del cliente e la cura nel servizio di sala.​



La finale si è svolta il 28 e 29 aprile presso Villa Reale di Monza, dove Agarinis ha brillato per competenza, eleganza e capacità relazionale, elementi fondamentali nell’arte dell’ospitalità di alto livello. ​La vittoria di Agarinis è il frutto di un percorso di crescita professionale maturato all’interno della famiglia Scarello, dove la sala è guidata con passione e competenza da Michela Scarello.

Gli altri premi.

Questo successo si inserisce in un contesto di eccellenza consolidata e in un anno di importanti riconoscimenti. Fra gli altri, la stessa Michela Scarello è stata inserita da Forbes Italia tra i 25 “Maestri del Calice”, un premio che celebra le figure chiave dell’ospitalità italiana che si distinguono nella selezione e nel servizio del vino. A ottobre 2024 è arrivato anche il premio “Miglior Servizio in Sala”, assegnato dalla Giuria di Milano Wine Week Awards 2025 e poco dopo l’inserimento nella Guida Ristoranti di Espresso 2025 fra i 10 migliori servizi dei ristoranti.