Interrogazione di Spagnolo su apertura del servizio a Lignano.

Sta per entrare nel vivo la stagione turistica estiva a Lignano e, puntuale come ogni anno, torna il tema dell’apertura del Pronto soccorso e guardia medica nella nota località balneare friulana.

“Il turismo a Lignano comincia ad essere sostenuto – evidenzia la consigliera regionale della Lega Maddalena Spagnolo –. Negli scorsi weekend si è registrato un afflusso che fa ben sperare e, infatti le prenotazioni, soprattutto per luglio ed agosto, sono un auspicio per una stagione caratterizzata da un notevole afflusso turistico. È quindi importante assicurare la sicurezza sanitaria con il Pronto soccorso e la Guardia medica turistica, al momento non ancora attivata in attesa di valutare ed organizzare il servizio alla luce dell’emergenza sanitaria in corso”.

L’interrogazione in Regione.

Spagnolo ha quindi depositato un’interrogazione a risposta immediata affinché venga indicata la data di operatività della Guardia medica turistica della città balneare friulana. “La Guardia medica è un servizio di continuità assistenziale – sottolinea la leghista – che, tra maggio e settembre, fornisce assistenza sanitaria a Lignano dalle 8 alle 20 con due medici disponibili per urgenze o interventi indifferibili. In piena estate – aggiunge Spagnolo – i sanitari diventano tre e la copertura raggiunge le 24 ore. Sono certa – conclude la consilgiera di maggioranza – che il vicegovernatore Riccardi stia organizzando al meglio il servizio e confido che l’inizio dell’operatività della Guardia medica venga comunicato quanto prima”.

