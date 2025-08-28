Sfida “pelosa”: a Lignano c’è la competizione per la barba più bella

Alla Italian Bike Week 2025 di Lignano debutta la gara di barbe.

Alla Italian Bike Week 2025 non romberanno solo i motori, ma anche le barbe: dal 18 al 21 settembre Lignano Sabbiadoro ospiterà l’atteso raduno motoristico di fine estate e, tra moto custom e musica live, farà il suo debutto un contest davvero insolito: la “Beard’s Race”, gara dedicata a barba, baffi e pizzo, ideata e promossa dal due volte campione del mondo Fabrizio Bottos.

La sfida “pelosa” sul Main Stage

L’appuntamento è per sabato 20 settembre alle 14:00, sul Main Stage dell’Area Luna Park della IBW. A contendersi la vittoria saranno i look più scenografici, divisi in tre categorie: barba, baffi e pizzo. Una giuria di esperti valuterà i partecipanti secondo parametri ben precisi: bellezza, colore, forma e lunghezza. Il contest, aperto a tutti e con iscrizione gratuita, metterà in palio premi firmati da Bullfrog Barbershop, brand di riferimento per barberia, hairstyling e cura del corpo maschile.

Fabrizio Bottos, il re italiano della barba

A portare la competizione a Lignano è Fabrizio Bottos, unico italiano ad aver conquistato il titolo mondiale di barba più bella al mondo e l’unico concorrente in assoluto ad averlo fatto due volte. La sua barba naturale da 60 cm è stata premiata nel 2019 a Burghausen (Germania) e nel 2023 ad Anversa (Belgio).

Bottos non è soltanto una leggenda nel circuito della World Beard and Moustache Association, ma anche un volto noto tra campagne pubblicitarie e collaborazioni con brand del settore. Recentemente è stato protagonista di uno spot per il lancio di Final Fantasy XVI.