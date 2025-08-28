Sfida “pelosa”: a Lignano c’è la competizione per la barba più bella

28 Agosto 2025

di Redazione Friuli

Alla Italian Bike Week 2025 di Lignano debutta la gara di barbe.

Alla Italian Bike Week 2025 non romberanno solo i motori, ma anche le barbe: dal 18 al 21 settembre Lignano Sabbiadoro ospiterà l’atteso raduno motoristico di fine estate e, tra moto custom e musica live, farà il suo debutto un contest davvero insolito: la “Beard’s Race”, gara dedicata a barba, baffi e pizzo, ideata e promossa dal due volte campione del mondo Fabrizio Bottos.

La sfida “pelosa” sul Main Stage

L’appuntamento è per sabato 20 settembre alle 14:00, sul Main Stage dell’Area Luna Park della IBW. A contendersi la vittoria saranno i look più scenografici, divisi in tre categorie: barba, baffi e pizzo. Una giuria di esperti valuterà i partecipanti secondo parametri ben precisi: bellezza, colore, forma e lunghezza. Il contest, aperto a tutti e con iscrizione gratuita, metterà in palio premi firmati da Bullfrog Barbershop, brand di riferimento per barberia, hairstyling e cura del corpo maschile.

Fabrizio Bottos, il re italiano della barba

A portare la competizione a Lignano è Fabrizio Bottos, unico italiano ad aver conquistato il titolo mondiale di barba più bella al mondo e l’unico concorrente in assoluto ad averlo fatto due volte. La sua barba naturale da 60 cm è stata premiata nel 2019 a Burghausen (Germania) e nel 2023 ad Anversa (Belgio).

Bottos non è soltanto una leggenda nel circuito della World Beard and Moustache Association, ma anche un volto noto tra campagne pubblicitarie e collaborazioni con brand del settore. Recentemente è stato protagonista di uno spot per il lancio di Final Fantasy XVI.

