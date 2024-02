Lavori di ripristino sulla spiaggia di Lignano.

I tempi sono stretti: Pasqua cade a fine marzo e a caduta, anche le festività di cui approfittano gli Austriaci per venire in Friuli, saranno a maggio; è quindi corsa contro il tempo per i lavori di ripristino della spiaggia di Lignano dopo le mareggiate dell’anno scorso.

Le ruspe e i camion hanno invaso l’arenile: lavorano nei due periodi giornalieri di bassa marea. Nel complesso serviranno 180 mila metri cubi di sabbia per sistemarlo: quello in corso è l’intervento previsto per il primo lotto da 2 milioni di euro per movimentare 90 mila metri cubi di sabbia, direttamente dal tratto di mare fronte spiaggia e dal canale di porto Lignano. Domani, invece, dovrebbe concludersi la gara per il secondo lotto, per altri 2 milioni e i restanti 90 mila metri cubi che saranno recuperati nella zona della foce del fiume Tagliamento.

In questo periodo, gli accessi all’arenile saranno regolamentati per consentire i lavori in massima sicurezza. La speranza (e l’obiettivo) è che tutto sia finito per inizio aprile, perché poi serviranno circa 25 giorni per l’allestimento della spiaggia per essere pronti per il ponte del 25.