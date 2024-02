Cade da sei metri di altezza nel cantiere del Castello, è grave

Incidente nel cantiere del castello di Gorizia.

Un uomo di 58 anni è stato soccorso questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sul lavoro: è caduto da circa 6 metri di altezza nel cantiere del castello di Gorizia dove è in corso il rifacimento del Bastione fiorito e del Teatro Tenda.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gorizia, l’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata in volo in condizioni piuttosto serie all’ospedale di Cattinara, dove non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.