I marciapiedi rotti di Lignano diventano una barriera inaccessibile ai disabili

Le barriere architettoniche di Lignano

Non riesce ad andare nel centro di Lignano, perché i marciapiedi sono talmente mal ridotti e pieni di buche che la carrozzina non ce la fa. Le ruote si inceppano e rischia di cadere. La segnalazione arriva da una persona che denuncia di non riuscire ad andare da Pineta verso La zona centrale del paese per colpa delle barriere architettoniche dovute all’incuria. Ma la situazione più gravosa, raccontano, è quella davanti all’hotel Alisei, dove si trova una grande buca che rischia di far cadere chi va a piedi, figuriamoci chi è costretto alla sedia a rotelle.

La faccenda però non sembra affatto un problema recente. I cittadini affermano di aver segnalato l’inconveniente delle buche da mesi. Le risposte e gli interventi si fanno però attendere. Lo stesso vale per il pieno centro, in via Udine. Ci sono state segnalazioni di buche e barriere architettoniche, ma ancora non è stato fatto niente.