Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 25 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo di martedì 25 marzo in Friuli Venezia Giulia si preannuncia all’insegna della variabilità, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. A partire dalle ore centrali della giornata, si potranno verificare piogge sparse o brevi rovesci, inizialmente concentrati sulle zone montane, ma che nel pomeriggio potrebbero estendersi anche alla pianura e, con minore probabilità, alla costa. Non si esclude la formazione di qualche temporale isolato. In montagna, la quota neve si attesterà intorno ai 1700-1800 metri.

Durante la notte, l’umidità favorirà la formazione di foschie e banchi di nebbia, soprattutto lungo la fascia lagunare e nella pianura pordenonese al confine con il Veneto. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti: in pianura le minime saranno comprese tra gli 8 e i 10 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 16-19 gradi. Sulla costa, il termometro oscillerà tra i 10-12 gradi di minima e i 14-16 di massima. In quota, a 1000 metri si registreranno circa 7 gradi, mentre a 2000 metri la temperatura si aggirerà intorno allo zero.