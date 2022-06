Due ragazzine nel bagagliaio del bus per andare a Lignano.

Volevano andare al mare. E ci volevano andare a tutti i costi. Tanto da intrufolarsi nel portabagagli del bus che stava andando a Lignano. È successo sabato 11 giugno nella corsa di linea che che collega Udine a Lignano. Quando è partito dalla prima pensilina udinese, alle 8 e mezzo l’autobus era già pieno, neppure un posto libero.

Ma il bus non era un indiretto e alla fermata intermendia di Latisana si è creata la baraonda. Il copioso capannello che aspettava la corsa per andare al mare ha visto scendere solo due persone dal bus pieno. Quindi solo due sono potuti salire, mentre gli altri, tanti, hanno dovuto aspettare quello successivo. Non senza rumorose proteste rivolte all’autista.

La fine della corsa.

Poi succede che l’autobus arriva a Lignano, capolinea della corsa e alla fermata Pineta in piazza Rosa dei Venti l’autista ha aperto il portabagaglia per consegnare gli effetti personali ad chi li aveva depositati. E qui la sorpresa: due ragazzine sbucano tra le borse ed escono dalla bauliera. Una 14enne e una 15enne che avevano tentato di salire a Latisana, come tanti altri e che, approfittando del caos e delle proteste erano riuscire a strappare un passaggio infilandosi tra i bagagli degli altri passeggeri.

Le ragazze non si sono fatte male ma l’autista ha definito grave l’episodio accaduto, segnalandolo prontamente all’azienda. D’ora in poi chiederà a chiave le bagagliere, ha detto. Un episodio che fa quasi sorridere ma che ha dato modo all’autista e al sindacato di come la categoria si senta abbandonata specie in giorni di grande calca. Il personale è in grande difficoltà, si sentono soli e sono pochi: solo nella provincia di Udine il sindacato dice che mancano 80 autisti.

