Anche Lignano Sabbiadoro al G20 delle spiagge.

Il 2024 potrebbe segnare la svolta nella gestione delle città turistiche, unite nella rete G20 Spiagge e impegnate nel processo di riconoscimento normativo dello “status” di Comunità Marine. Con questo spirito, in rappresentanza delle maggiori località marine italiane – presente anche il Comune di Lignano Sabbiadoro – una delegazione del G20 martedì 30 gennaio sarà a Roma per un incontro con il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e a seguire con i responsabili turismo dei maggiori partiti presenti in Parlamento, Fratelli d’Italia, Lega, PD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle.

Nel calendario della giornata anche un confronto con il Presidente della Decima Commissione parlamentare, Alberto Luigi Gusmeroli, per un punto operativo e sui tempi di attuazione di un piano normativo che consenta di amministrare al meglio le città turistiche a vocazione balneare, località peculiari proprio per le loro caratteristiche demografiche, ovvero piccoli centri per numero di abitanti in grado di ospitare migliaia di turisti.

“Una norma – commenta Laura Giorgi, Sindaco di Lignano Sabbiadoro – richiesta dal G20 per rivedere, in modo sostanziale, la gestione delle Città turistiche, dando a chi amministra maggiori margini operativi in tema di programmazione, liberando risorse a favore anche dei residenti”.

“La giornata di incontri di martedì – aggiunge Giorgi – rappresenta un nuovo importante passo verso l’approvazione di un provvedimento che vede, da anni, l’impegno dei Sindaci del G20 a favore di una proposta condivisa e trasversale, i cui contenuti sono nell’interesse delle comunità locali, della sostenibilità ambientale, del sociale e del turismo. Uno strumento legislativo verso il quale confidiamo tempi rapidi e la massima condivisione possibile, proprio perché consentirà di modificare, nel profondo, la capacità di governare le nostre Città“.