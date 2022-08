Se ne va in vacanza a Lignano dopo aver ucciso una sua conoscente

Omicida va in vacanza a Lignano.

E’ arrivato l’arresto per il presunto omicida di Carmela Fabozzi . La donna di 73 anni trovata morta a Malnate, vicino Varese. Il colpevole, secondo la Procura e i carabinieri, sarebbe Sergio Domenichini. Che sembra che dopo l’omicidio ha fatto le valige ed è andato a Lignano Sabbiadoro in vacanza. Ha passato qualche giornata nella regione, fino al dove è rimasto fino al 17 agosto e poi se ne è andato senza pagare l’albergo in cui ha alloggiato.

La vicenda in cui l’uomo è coinvolto riguarda un omicidio che è stato descritto di una violenza devastante. La donna è stata colpita con un vaso di fiori nove volte prima di morire. Stando alle indagine sembra che la vittima conoscesse il suo assassino, visto che non ci sono segni di effrazione nell’appartamento. E sembra che una vicina di casa abbia riconosciuto proprio Sergio Domenichini uscire dall’appartamento.

Domenichini ha 66 anni ed è un volontario dell’associazione Anteas che aiuta gli anziani a domicilio. Ha diversi precedenti penali anche per truffe a persone anziane. Un anziano cieco ha denunciato di essere stato derubato di 500 euro, quando Domenichini lo aveva accompagnato durante una commissione.