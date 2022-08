I furti in due locali di Udine.

Gli hanno spaccato 2 locali in una notte, ma Roberto Casasola, il titolare di Pinocchio eat&wine e dell’Osteria all’Agricoltura nel centro di Udine se lo aspettava. “Non è stato un fulmine a ciel sereno. Ce lo aspettavamo perché negli ultimi mesi Udine è stata martoriata da scassinamenti, furti e vandalismi”. Certo non si aspettava che gli entrassero nei suoi due locali in una notte sola. “Non ho mai subito furti, ma stanotte ho fatto il pieno“, trova la forza di scherzare, anche se amaramente. E’ successo tutto nella notte tra il 19 e il 20 agosto. Roberto è in vacanza, ma suona l’allarme. Prima uno poi l’altro.

Il primo è stato quello che deve ancora essere ancora inaugurato e la cui apertura è prevista lunedì prossimo, hanno spaccato una finestra e preso il fondo cassa. Poi hanno fatto lo stesso a Pinocchio eat&wine di piazza XX settembre. Hanno rotto la porta a vetri e andati dritti alla cassa. Tutto però è stato registrato dalle telecamere che sono al vaglio degli inquirenti. Mentre il proprietario domani andrà a fare denuncia dell’accaduto.

“Non hanno rubato molto, qualche centinaio di euro. Il danno più grosso è quello che hanno fatto per entrare. Saranno 3000 euro. Ma per quanto ho sentito di altri furti, fanno tutti così: spaccano migliaia di euro per prendersi qualche spicciolo”, riprende il proprietario dei due locali. “Certo questo abbassa molto il morale della riapertura, uno fa impresa a Udine perché è sempre stata una città tranquilla. Credo che continuerà ad esserlo. Ma quest’ondata di furti fa paura“.