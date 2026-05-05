Incidente a Campoformido, due auto coinvolte: conducenti feriti

L’incidente a Campoformido.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lungo la SS13 in centro a Campoformido. Lo scontro è avvenuto intorno alle 12.30 all’incrocio tra via Roma e via del Pasco, e ha coinvolto una Hyundai Tucson e una Toyota Prius.



La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Le cause sono al vaglio della Polizia Locale del Corpo del Cormor, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità nella zona interessata dallo scontro.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche un’ambulanza per verificare le condizioni di salute dei conducenti dei due veicoli. Entrambi avrebbero riportato ferite lievi e sono stati assistiti dal personale sanitario.



L’incidente ha provocato ripercussioni sulla circolazione per circa un’ora. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, è stato istituito un senso unico alternato. La situazione è poi progressivamente tornata alla normalità.