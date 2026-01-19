Nuova concessione demaniale a Lignano Sabbiadoro: salgono così in totale a 14, ne rimangono ancora solamente due.
Con la determina pubblicata nella mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio, salgono a quattordici le concessioni demaniali assegnate dal Comune di Lignano Sabbiadoro, riducendo a due il residuo di titoli ancora mancanti e in procinto di vedere completato l’iter valutativo.
La concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa in oggetto è la numero 206 e riguarda lo stabilimento balneare “Ausonia”, assegnata alla società concorrente Pietro Ceiner snc con sede legale in Lignano Sabbiadoro.
L’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro fa sapere di aver voluto annunciare anche questa nuova assegnazione “con il solo obiettivo di informare i cittadini sull’avanzamento delle procedure, considerando l’importanza che l’argomento ha per l’intera località”.