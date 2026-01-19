A Udine arriva la medicina di precisione per la cura dell’intestino con la tecnologia “Shotgun”, mappatura integrale del Dna batterico.

A Udine arriva la medicina di precisione per la cura dell’intestino. Il Gruppo Coram, storico hub sanitario privato convenzionato, introduce la tecnologia “Shotgun”: una mappatura integrale del Dna batterico per superare i protocolli standard e inaugurare l’era della longevità personalizzata.

L’analisi “Shotgun”.

L’analisi “Shotgun” è un’evoluzione tecnologica nel campo della genomica che permette di mappare integralmente il Dna del microbiota intestinale. L’obiettivo è chiaro: abbandonare le soluzioni standardizzate per abbracciare una medicina di precisione basata su dati genetici certi e individuali. Nel 2026, la salute non può più affidarsi a probiotici generici. La scienza ha dimostrato che ogni intestino è un ecosistema unico, un “secondo cervello” che influenza l’intero organismo. “Per decenni abbiamo considerato l’intestino solo un apparato digestivo – spiega il dottor Andrea Muscarà, direttore della Microbiologia e Virologia presso il Gruppo Coram -. Oggi sappiamo che è un centro di controllo sistemico che dialoga con il sistema immunitario, endocrino e nervoso. Non possiamo più trattarlo con approcci ‘taglia unica’”.

A differenza dei test tradizionali, la tecnologia Shotgun (Next Generation Sequencing – NGS) non si limita a identificare le specie batteriche, ma ne legge l’intero patrimonio genetico.

Il valore dell’analisi risiede nella capacità di trasformare una mole imponente di dati bioinformatici (oltre 50 pagine di report) in una terapia pratica. “Il dato grezzo è inutile senza sintesi clinica”, sottolinea il Muscarà. “Il nostro ruolo è tradurre indici di diversità e marcatori di permeabilità in una strategia sartoriale: un percorso alimentare e di integrazione cucito sulle reali necessità biochimiche del paziente”.

Con l’introduzione di questa tecnologia a Udine, la medicina di precisione diventa uno strumento accessibile per chi punta a una longevità in salute.