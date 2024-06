Il maltempo non risparmia neanche Lignano, le zone più colpite

Il maltempo non ha risparmiato neanche Lignano: violento acquazzone nella notte.

Il maltempo di questi giorni in Friuli non ha risparmiato neanche Lignano dove un forte acquazzone si è abbattuto nella notte .

“Nella notte, in località Pineta (piazza Rosa dei venti, via dei Fiori, viale delle Palme, via Monsoni), a causa di un violento scroscio di pioggia che ha portato a terra qualcosa come 28 millimetri di acqua in pochi minuti, si sono registrati degli allagamenti circoscritti, risolti con il defluire, a breve distanza dall’acquazzone“, hanno spiegato dall’amministrazione comunale.

Maltempo e instabilità fino a domani in Friuli.

La fase di tempo instabile proseguirà nella giornata di oggi e fino a domani. Nelle prossime ore e fino a giovedì mattina, infatti, saranno ancora possibili rovesci e temporali sparsi, alternati a pause più asciutte. Tra la sera di mercoledì e il mattino di giovedì sarà possibile qualche temporale forte, specie su bassa pianura e costa. Domani nel pomeriggio le correnti in quota ruoteranno da nord-ovest, portando aria più secca e calda e favorendo maggiore stabilità, che proseguirà nella giornata di venerdì. In serata di domani è quindi attesa la cessazione delle piogge.

Quanto ha piovuto in Friuli.

I dati sulle piogge massime registrate, per diversi intervalli temporali, nel corso delle due giornate di allerta, nelle 4 zone di allerta.