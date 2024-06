Nuovo look per il supermercato Crai di Premariacco: ecco com’è

Importante lavoro di ristrutturazione per il supermercato Crai della Cooperativa di Consumo di Premariacco.

Un importante lavoro di ristrutturazione e ammodernamento ha riguardato negli ultimi giorni il supermercato Crai della Cooperativa di Consumo di Premariacco, in Via Fiore dei Liberi. Oltre a una revisione della distribuzione merceologica, sono stati riorganizzati gli spazi interni per favorire una migliore esperienza di acquisto. L’operazione vede protagonista Ama Crai Est, società cooperativa della grande distribuzione con sede a Montebelluna, e con soci e punti vendita in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Le aree più strategiche dello store, dall’ortofrutta alla gastronomia, passando per il banco delle carni e dei latticini, hanno subito delle riprogettazioni nelle soluzioni espositive e nella distribuzione merceologica. Tra le diverse operazioni realizzate, alcuni spazi sono stati ritinteggiati ed è stata introdotta una nuova grafica interna ed esterna.

“Il negozio di Premariacco è un punto di riferimento nel territorio grazie alla sua storicità, alla qualità riconosciuta e all’attento servizio ai clienti. Questo investimento vuole andare a migliorare l’aspetto e l’organizzazione dello store, ma anche premiare i consumatori che con l’occasione della ristrutturazione potranno approfittare di un volantino evento di offerte speciali a loro dedicate”, commenta Martina Perin, Responsabile Marketing Ama Crai Est.

La Cooperativa.

“La Cooperativa nasce il 23 marzo del 1921 per merito ed iniziativa di due figure importanti nella storia di Premariacco: il parroco Don Faidutti e il maestro Coccolo. Oggi, dopo più di cento anni, la cooperativa conta 1415 soci e, oltre al negozio di alimentari, comprende un negozio di agraria, un ferramenta, una fioreria, un bar, 13 alloggi abitativi e locali ad uso commerciale che ospitano una banca e un’attività legata ai servizi. L’intera realtà cooperativa, oltre a essere una fonte importante di opportunità professionali, intercetta e accoglie le istanze della comunità di Premariacco ma anche di fruitori che vi arrivano dai territori limitrofi e dalla vicina Slovenia. Nel microcosmo delle attività proposte, il supermercato rappresenta il cuore pulsante della Cooperativa ed è proprio per questo che siamo orgogliosi di presentare ai nostri utenti il nuovo layout interno e l’immagine aggiornata”, dichiara Gianni Saccavini, Presidente della Cooperativa di Consumo di Premariacco.