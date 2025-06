Arriva la corsa tra Bibione e Lignano, oltre mille iscritti: tutte le modifiche al traffico

Le deviazioni al traffico a Lignano, Bibione e Latisana per la half marathon Over Borders.

Sabato 14 giugno si correrà la seconda edizione della Over Borders Half Marathon, la mezza maratona che unirà Bibione e Lignano Sabbiadoro con partenza alle ore 18 in Piazza Fontana a Bibione e arrivo sul lungomare di Lignano, vicino alla Beach Arena, sede di premiazioni e servizi post-gara. Già oltre mille iscritti, tra cui nomi di spicco del panorama podistico italiano e internazionale, rendono questa manifestazione un evento di grande richiamo sportivo e sociale.

Atleti protagonisti

Al via il campione italiano di maratona Daniele Meucci, vincitore di titoli europei e con un personale di 2h07’49” in maratona. A lui si aggiungono Yassine Rachik e Abdoullah Bamoussa, entrambi atleti di livello olimpico, e nuovi ingressi come Lhoussaine Oukhrid e Alessandro Giacobazzi. Tra gli stranieri, attenzione agli atleti keniani e all’etiope Tenaw Betelhem Derbush, favorita nella gara femminile. La gara promette grande spettacolo e sfide di alto livello.

Il percorso

La nuova direzione di marcia della Over Borders Half Marathon (da Bibione a Lignano Sabbiadoro, invece che viceversa) non cambierà i connotati spettacolari che caratterizzano il percorso della mezza maratona a cavallo tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I tradizionali 21,097 km si svilupperanno dapprima sul lungomare di Bibione, attraversando anche la suggestiva pineta, e poi, oltrepassato il Tagliamento, lungo la Laguna di Marano.

Il passaggio tra le due regioni avverrà poco oltre metà gara, nel corso dell’undicesimo chilometro, attraverso il ponte stradale di via Lignano. L’Over Borders Half Marathon congiungerà idealmente anche due fari: quello che svetta a Bibione nell’area di pregio naturalistico compresa tra la zona del Lido dei Pini e la foce del Tagliamento e quello che, nella parte est di Lignano Sabbiadoro, segnala l’ingresso nella Laguna di Marano e gli atleti avvicineranno nel finale di gara. Si correrà tra cielo, mare e terra, così come è scritto sulla medaglia che i partecipanti alla Over Borders Half Marathon riceveranno subito dopo aver tagliato il traguardo a Lignano.

Le iscrizioni, chiuse dal 10 giugno, riapriranno venerdì 13 giugno direttamente a Lignano Sabbiadoro, nella zona arrivo. Per ulteriori informazioni e dettagli sul percorso, è disponibile il sito ufficiale: www.overbordershalfmarathon.it.

Deviazioni e modifiche al traffico

L’evento comporta significative modifiche alla viabilità nei territori coinvolti, per garantire la sicurezza dei concorrenti e la regolarità della gara.

Lignano Sabbiadoro

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli in Lungomare Trieste (tra viale Gorizia e via Marina), via Annia (zona via delle Primule) e Parco San Giovanni Bosco (lato est). Chiusura al traffico di Lungomare Trieste dalle 16:00 alle 22:00, con inversione del senso unico in via Marina nel tratto tra via Vicenza e Lungomare Trieste.

Sospensione della circolazione tra le 18:00 e le 21:00 in diverse vie interessate dal percorso, tra cui Strada Alzaia, Lungolaguna Trento, via degli Oleandri, via Genziana, via Lagunare, via Annia, viale Verona e altre, con accesso consentito solo a frontisti e residenti in doppio senso.

Latisana

Sospensione della circolazione lungo le vie interessate dal percorso della competizione. Il blocco sarà attivo indicativamente dalle 18:15, con l’ingresso nel comune dal ponte di Bevazzana, fino alle 21:00, o comunque al passaggio dell’ultimo concorrente. Inoltre, in via Volton, per tutta la sua estensione dalla rotatoria con la SR 354 (località Picchi) fino allo svincolo sul ponte del fiume Tagliamento, il transito sarà consentito esclusivamente ai frontisti, con accesso riservato dal tratto di via Lignano Sud della stessa strada regionale.

Bibione

Sospensione temporanea della viabilità nelle strade attraversate dal percorso gara indicativamente dalle 18:00 fino al passaggio dell’ultimo atleta. Le vie coinvolte comprendono Piazza Fontana, viale Aurora, via dello Zodiaco, Corso Europa, via Astrale, la ciclabile lungomare tra via Astrale e il Faro di Punta Tagliamento, via Procione, via del Faro, via del Mare, via Capodistria, via Pineda, la pista ciclabile fino alla SR74 e via Lignano fino al confine regionale.

Chiusura del ponte sul Tagliamento: per garantire il passaggio in sicurezza degli atleti, il ponte sul fiume Tagliamento a Bevazzana sarà chiuso al traffico dalle ore 18:00 fino alle 19:30, o comunque fino al transito completo degli ultimi concorrenti.