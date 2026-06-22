Miss Mondo Fvg, la prima finalista regionale è una 24enne di Povoletto

Un pomeriggio di moda, spettacolo ed emozioni ha animato Lignano Sabbiadoro, nella zona di Ponte Renzo tra bagno 4 e bagno 5 a Lignano Pineta, dove si è svolta la prima finale regionale di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2026.

La manifestazione è stata organizzata dall’agenzia Mecforyou, in collaborazione con l’amministrazione comunale e Lignano Pineta. La conduzione è stata affidata a Poma ed Emily Mozzo. La serata ha unito moda, spettacolo e intrattenimento, con sfilate in abiti da sera e body che hanno messo in risalto le finaliste in gara.

La vincitrice: Lisabetta Blasizza

A conquistare il titolo è stata Lisabetta Blasizza, 24 anni, di Povoletto (Udine), che rappresenterà il Friuli Venezia Giulia alle finali nazionali di Miss Mondo Italia 2026. La giovane è laureanda in Architettura applicata al Restauro all’Università di Udine, dove svolge anche attività di tutor, e lavora contemporaneamente in uno studio di progettazione architettonica.

Nel suo intervento dopo la vittoria ha dichiarato: “Sono orgogliosa e felice di rappresentare la mia regione in un contesto di grande prestigio. Questa esperienza mi ha dimostrato che determinazione, cultura e valori possono convivere armoniosamente con eleganza e bellezza, al di là di qualsiasi stereotipo. Incoraggio tutte le ragazze a mettersi in gioco senza timore: ne vale davvero la pena.”

Moda, ospiti e spettacolo sul palco

La serata ha visto anche momenti dedicati alla moda con le sfilate dei brand Macondo, Optex e Pineta Art, che hanno accompagnato la competizione principale.

Tra i giurati e gli ospiti sono intervenuti il consigliere comunale Massimo Brini, Carlo Morandini, la consigliera comunale Barbara Cesca e Nicola Dose, noto come “il Babbo Sportivo più Bello d’Italia 2026”. L’evento è stato arricchito dalla presenza di madrine d’eccezione, tra cui Nicole Bono, Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2026, Rebecca Giammaruco, finalista nazionale di Miss Mondo Italia 2026, oltre a Emma Veritti, Valeria Molinari e Francesca Fontana.

A scandire i momenti della serata la musica e l’intrattenimento di Ricky Emme DJ, che ha accompagnato lo show fino alla conclusione.

Miss Mondo e il progetto “Beauty with a Purpose”

Il concorso Miss Mondo, tra i più longevi e prestigiosi al mondo, è legato anche a iniziative solidali. Il progetto “Beauty with a Purpose”, avviato nel 1972 da Julia Morley, ha raccolto nel tempo oltre un miliardo di dollari a sostegno di progetti per bambini in difficoltà in tutto il mondo.