San Giovanni al Natisone, in fiamme il tetto di un’autorimessa

Un incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi, 22 giugno, il tetto di un’autorimessa con annessa dependance, di pertinenza di una casetta, a San Giovanni al Natisone. L’allarme è scattato alle 13. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra del comando di Gorizia, supportata dall’autobotte e dall’autoscala del comando di Udine.

L’intervento dei Vigili del fuoco

All’arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già coinvolto il tetto in legno della struttura, sul quale era installato anche un impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione.

I Vigili del fuoco hanno verificato che non vi fossero persone coinvolte e hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento. L’intervento ha permesso di circoscrivere l’incendio a una sola porzione della copertura dell’autorimessa, evitando che le fiamme si propagassero all’intera struttura e riuscendo a salvare anche il tetto della dependance collegata all’abitazione.

Bonifica e messa in sicurezza

Una volta domato l’incendio, i Vigili del fuoco hanno proceduto alle operazioni di bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’autorimessa, della dependance e dell’intera area circostante. Le operazioni si sono concentrate anche sulla verifica della stabilità delle strutture colpite dal fuoco. Resta al momento aperta la fase di accertamento sulle cause che hanno originato il rogo.