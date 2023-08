Multa per l’auto coperta a Lignano.

Per proteggere la sua auto dalla resina dei pini, aveva coperto la sua vettura con un telo, trovando poi sul cofano l’inattesa multa. E’ accaduto a Maurizio, automobilista che ha trascorso qualche giorno di vacanza a Lignano Sabbiadoro.

La questione non riguarda l’entità della sanzione di 29,40€,ha precisato l’automobilista, ma piuttosto un principio di equità e buon senso. Non contesto che la targa fosse coperta, ma è scorretto perché si poteva benissimo controllare, ha spiegato Maurizio, che ha intenzione di pagare subito la sanzione pur di evitare ulteriori trafile. Situazioni simili, purtroppo, non sono nuove a Lignano Sabbiadoro. A luglio 2023, un altro automobilista aveva subito la stessa sorte, avendo coperto l’auto per proteggersi dalla grandine.

L’articolo 100 del codice della strada stabilisce che gli autoveicoli devono essere muniti di una targa visibile sia anteriormente che posteriormente. Non si fa menzione esplicita alla “copertura della targa in sosta”, ma la norma viene interpretata in senso ampio, comprendendo ogni azione che possa ostacolare la chiara identificazione del veicolo. Pertanto, coprire la targa con un telo in sosta su strada pubblica può essere considerato un’infrazione, anche se la sostanza della violazione appare minima.