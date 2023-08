Dottoressa trovata morta in un sentiero in Slovenia: lo sgomento di Cervignano

Sgomento e incredulità nella comunità cerviganese per il tragico epilogo legato a quella che sembrava in un primo momento la scomparsa della dottoressa Natalija Stojic, 56 anni. Medico condotto, per moltissimi anni ha prestato servizio a Cervignano del Friuli, trasferendosi soltanto pochi mesi fa a Santa Maria la Longa, dove era benevolmente stata accolta.

“Sono stato paziente della dottoressa Stojic da quando aveva preso servizio a Cervignano -racconta un paziente- non nego che a volte ci siano state delle incomprensioni, talvolta dei battibecchi per qualche esame che a suo dire non era indispensabile, però, tutto sommato, mi sono sempre trovato bene con il suo operato“. Un carattere all’apparenza qualche volta spigoloso, ma di certo volto ad aiutare il prossimo.

La settimana scorsa, la Stojic si trovava a trascorrere qualche giorno di vacanza a Kozbana, in Slovenia, sua terra natale, quando nessuno più aveva avuto sue notizie. Da subito, si sono mobilitate le ricerche da parte delle forze dell’ordine che hanno in seguito fatto l’amara scoperta: il corpo senza vita della dottoressa è stato trovato lungo il fossato di un sentiero, probabilmente in seguito ad una caduta accidentale. Devastante il dolore dei familiari, che hanno optato per una cerimonia funebre riservata, nel paese d’origine.