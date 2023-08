Il regalo di una pizzeria di Fontanafredda.

“Un piccolo gesto per grandi persone come voi“. Sono queste le parole sullo scontrino da 30 pizze annullato che hanno trovato i volontari della protezione civile di Fontanafredda. Il gesto della pizzeria “Cicciopizza & Rostipazza” a Vigonovo e della titolare Laura De Rovere, ha voluto esprimere tutta la sua ammirazione e gratitudine attraverso questo gesto.

“Grazie di cuore alla pizzeria Cicciopizza & Rostipazza di Vigonovo per aver offerto al gruppo comunale di protezione civile le pizze, in occasione di uno dei nostri incontri mensili – ha commentato il coordinatore Luca Carlesso – . Un gesto inaspettato e molto apprezzato che riconosce il nostro impegno come volontari”.