La nuova caserma dei vigili del fuoco a Lignano Sabbiadoro.

È molto di più di un semplice restyling l’intervento che riguarderà la sede dei vigili del fuoco volontari di Lignano Sabbiadoro, dove a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione e ampliamento, secondo il progetto da 680 mila euro approvato dalla Giunta comunale.

L’operazione, infatti, è il risultato di un dialogo improntato alla concretezza e che ha visto amministrazione comunale e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine lavorare allo stesso tavolo, con l’obiettivo di dare a Lignano e al corpo locale, composto da 18 persone, ciò di cui realmente c’era e c’è bisogno. Così, grazie a un accordo di programma sottoscritto fra le due parti, è stato possibile trasferire i fondi – tutti di provenienza comunale – direttamente al Comando, così che quest’ultimo potesse provvedere all’iter relativo alla progettazione, prima, e ora a quello che porterà alla realizzazione dei lavori.

Nella sede di via Mezzasacca saranno realizzati interventi di miglioria e ottimizzazione degli impianti esistenti, anche all’esterno si provvederà alla risistemazione della recinzione e in generale dell’area. Grazie all’intervento che prenderà avvio a breve, i vigili del fuoco avranno a disposizione anche ulteriori 300 metri quadrati destinati a una nuova autorimessa per il ricovero di 4 automezzi. I due corpi saranno uniti da un corridoio di collegamento e saranno arricchiti da un nuovo magazzino.

“L’importanza di lavorare in spazi adeguati – spiega Valmore Venturini, Responsabile delle sedi di servizio del Comando – è fondamentale per ogni professione e noi non facciamo certo eccezione; va inoltre detto che il bisogno di regolare manutenzione delle nostre sedi è spesso soddisfatto proprio dai vigili stessi, i quali mettono a disposizione competenza e tempo libero”. La soddisfazione del sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, è evidente: “L’edificio in cui si trova la sede dei Vigili del Fuoco Volontari di Lignano è di proprietà comunale; abbiamo tuttavia preferito che fossero proprio loro a delineare le proprie esigenze progettuali ed esecutive, sfruttando al meglio l’investimento messo a disposizione dalla nostra amministrazione. Con i vertici del comando provinciale di Udine – rappresentati prima dal comandante Alberto Maiolo e oggi dal suo successore, Giorgio Basile, e con il responsabile delle sedi di servizio, Valmore Venturini, abbiamo lavorato per trovare una via rapida ed efficace, che oggi è pronta a vedere la luce entrando nella fase operativa”.

Tutto pronto per consolidare una presenza ancora più stabile e qualificata del distaccamento presente sulla costa, nato nel 1970 e punto di riferimento per il territorio friulano e non solo.

(Visited 116 times, 116 visits today)