Mario messo in gabbia e “rapito”: è mistero sul destino del gallo di via Marangoni

Mario, il gallo di via Marangoni a Udine, ingabbiato e portato via.

Ingabbiato e rapito, portato via senza sapere dove: sarebbe sparito così, nella mattinata di oggi, lunedì 14, Mario, il gallo di via Marangoni a Udine. Mario negli ultimi tempi era diventato famoso nella zona, tanto da essere diventato la mascotte dell’intero quartiere.

Chi ha assistito alla scena, un cittadino che abita da quelle parti, ha visto un uomo e una donna infilare Mario in una gabbia e portarlo via. Senza specificare dove. Polizia locale che trova una nuova sistemazione al gallo? Pare di no. Le due persone che hanno “rapito” Mario, infatti, non avrebbero avuto alcun segno di riconoscimento. E la polizia locale di Udine avrebbe detto di non saperne nulla. Il mistero sul destino di Mario si infittisce.