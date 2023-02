Ecco quando riaprirà lo zoo di Lignano.

Nuovo logo e nuovo sito per lo zoo Punta Verde di Lignano, che si è rifatto il look in vista della riapertura. Il Parco, il più grande del Friuli Venezia Giulia, riaprirà infatti i battenti il 1° aprile 2023.

La struttura ha modificato il logo, fortemente legato all’iconico fenicottero, dopo 43 anni e, nella nuova versione, vuole raccontare l’attività dello zoo, che accoglie al suo interno centinaia di animali di specie diverse ed è impegnato in progetti di conservazione e salvaguardia in natura: ora, accanto al fenicottero, ci sono le altre specie più rappresentative dello zoo lignanese, come la giraffa e il leone.

Allo stesso tempo, è stato caricato online il nuovo sito internet (anch’esso fatto dall’agenzia di comunicazione Aipem), con un cambiamento non solo dal punto di vista grafico, ma soprattutto per una maggiore definizione dei contenuti e della fruibilità: la nuova impostazione accoglie gli utenti con contenuti sempre aggiornati per informare, educare e raccontare le tante attività ed esperienze che si possono fare entrando al Punta Verde.

“Una bella ventata di novità – commenta con soddisfazione il direttore del Parco Zoo Maria Rodeano -, una nuova immagine più moderna e attuale che rispecchia l’evoluzione della nostra struttura e il grande impegno per la cura e la salvaguardia degli animali in via di estinzione. La struttura di navigazione offre ampio spazio alla comunicazione per immagini mettendo in evidenza le peculiarità del Parco, la sua missione e tutti gli animali presenti all’interno, con tanto di scheda descrittiva per ognuno. È semplicissimo da consultare, ricco di informazioni utili per conoscere più da vicino anche le attività didattiche, le esperienze e i servizi offerti dal Parco con ampio spazio che viene dedicato anche all’attività di ricerca scientifica”.