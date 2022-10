Il passo barca di Lignano chiude una stagione da record con 96mila passeggeri

Ultimo fine settimana per il passo barca tra Lignano e Bibione.

Questo fine settimana è l’ultimo per XRiver, il servizio di passo barca che collega la città di Lignano Sabbiadoro a Bibione, attraversando il fiume Tagliamento.

Con oltre 96 mila passeggeri (cifra record avendo superato i 92 mila del 2022) registrati nei cinque mesi di attivazione il servizio si conferma una delle attrattive maggiormente apprezzate dai turisti e per questo i partner dell’iniziativa, la Regione FVG, la Regione Veneto, i Comuni di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento, TPL Fvg e la società Lignano Pineta spa, proprietaria e concessionaria dell’area di approdo su sponda friulana, hanno deciso un’apertura straordinaria nella giornata di lunedì 31 ottobre.

“Un modo per garantire continuità al servizio nell’ultimo fine settimana di funzionamento per questa stagione“, commenta Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta, che oltre ad aver messo a disposizione lo specchio acqueo e il terreno dove si trovano la biglietteria, le rampe e il pontile galleggiante di imbarco, ha realizzato un’area ristoro dotata di distributori automatici, delle toilette pulite e igienizzate ogni giorno, due colonnine per la ricarica delle bici elettriche e un punto di noleggio e assistenza per biciclette.

Fino a martedì 1 novembre il traghetto effettuerà il primo viaggio partendo da Lignano e arrivano nella zona del faro di Bibione alle 9 e 30 mentre l’ultima corsa in senso opposto sarà alle 17 e 30.

“Per il passo barca è stata davvero una stagione da record – conferma il presidente Ardito – il collegamento via acqua inaugurato ormai cinque anni fa, piace sempre di più, dimostrando che la scelta di puntare su un’offerta turistica complementare, valorizzando l’incredibile ambiente naturale del fiume Tagliamento e delle sue sponde, a favore di quel turismo lento sempre più apprezzato in tutta Europa è stata una scelta giusta. Un unico rammarico: non aver raggiunto quota 100.000, ma sarà l’obiettivo della stagione turistica 2023“.