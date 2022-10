Tragico schianto tra due auto, muore un 61enne friulano

L’incidente ieri sera San Vendemiano.

E’ Paolo de Poli, 61enne di Azzano Decimo, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera intorno alle 23 nel Trevigiano. Due auto si sono scontrate ad in zona Gai a San Vendemiano, all’incrocio tra via Longhena e via De Marchi.

Per il 61enne non c’è stato nulla da fare: dopo il violentissimo impatto la sua auto, una Fiat Punto, è uscita di strada finendo la sua corsa in un terreno. L’uomo è morto sul colpo.

Ferito seriamente anche l’altro automobilista, un 25enne di nazionalità albanese ma residente nella zona di Conegliano. E’ stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Conegliano.