Riunione Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico a Lignano Sabbiadoro con un focus per i giorni della Pentecoste.

Primo incontro operativo per il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico a Lignano Sabbiadoro, mirato a dettagliare gli interventi previsti per l’intera stagione turistica, con particolare attenzione per i giorni di Pentecoste (5/9 giugno).

Riuniti in Municipio a Lignano Sabbiadoro, su indicazione del Prefetto, Domenico Lione, il Questore di Udine, Domenico Farinacci, l’Assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, il Sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, l’Assessore alle attività produttive, Liliana Portello, il Comandante della Polizia Locale, commissario capo Alessandro Bortolussi e rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco.

Le parole del sindaco di Lignano.

Come ha evidenziato il Sindaco Giorgi, “per ottenere un risultato in materia di sicurezza il fenomeno va affrontato tutti assieme e l’inizio della stagione è il momento per dare un importante segnale, per poter poi trascorrere un’estate in sicurezza, contenendo quei gruppi che arrivano a Lignano con scopi diversi da quello turistico”.

“L’anno scorso – spiega il sindaco – la deterrenza attuata attraverso dei controlli mirati, proprio nei fine settimana precedenti l’avvio della stagione, ha avuto l’effetto di tenere lontano quei soggetti che arrivano a Lignano per compiere reati. Come anticipato da Prefetto e Questore questo tipo di attività vuole essere riproposta anche quest’anno, con lo scopo di permettere a residenti e ospiti di pensando solo alla serenità e al divertimento di una località di vacanza”.

“Con gli operatori e con le forze dell’ordine – ha proseguito nel suo intervento il Sindaco di Lignano – in previsione di Pentecoste abbiamo già svolto alcuni incontri, proprio per rafforzare quel rapporto collaborativo che si sta intensificando di anno in anno e che permette quella concertazione utile a “fare fronte comune”. L’obiettivo è quello di contenere un fenomeno che, evidentemente, non può essere azzerato, perché frutto di un’organizzazione spontanea e poi per i diversi aspetti economici che comporta”.

Il sindaco ha quindi espresso “un grazie particolare agli operatori, che quest’anno si sono riuniti sotto la regia di un professionista, per trovare una strada comune che guardi al bene della città. Inoltre assieme al tavolo della tassa di soggiorno abbiamo pensato a una campagna mediatica sulla stampa austriaca mirata a trasmettere un messaggio volto a ridurre gli eccessi che la Pentecoste porta con sè. Si tratta di un obiettivo a lungo termine e per questo stiamo agendo su più fronti”.

Al lavoro sull’ordinanza per la Pentecoste.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro è già al lavoro per la stesura di un’ordinanza valida per le giornate dal 5 al 9 giugno, il fine settimana della Pentecoste. A illustrarne i contenuti il “provvedimento mirato a regolamentare la vendita dell’alcol e la diffusione della musica” è stato l’Assessore Portello.



Sarà vietata la vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro e lattine e ne sarà limitato l’orario, con l’unica eccezione per i ristoranti nell’ambito della propria attività e pertinenze. Anche su area pubblica e demaniale sarà vietata la vendita il consumo e la detenzione di alcol.



Allo stesso modo, sarà contenuto l’orario della diffusione sonora, fino alle ore 24.00 in generale e per gli impianti tarati fino all’una, ma garantita una deroga sul numero di serate consecutive di svolgimento di concertini e dj-set. Chi vorrà proporre musica dovrà disporre di un numero congruo di addetti alla sicurezza e di servizi igienici chimici disposti in aree autorizzate, da comunicare già all’atto di presentazione della Scia”.



A Sabbiadoro i pubblici esercizi saranno aperti fino alle 2 di notte, mentre negozi, supermercati e artigiani fino all’1. In spiaggia vigerà il divieto di balneazione dalle 20 e su tutto il territorio comunale il divieto di bivacco.

Polizia locale.

Nel suo intervento il Comandante della Polizia Locale, Commissario capo Alessandro Bortolussi, ha anticipato la disponibilità durante tutta la stagione estiva, a mettere in atto controlli mirati, in zone cosiddette sensibili (per esempio l’autostazione) e dei servizi notturni nei fine settimana di luglio e agosto. Confermata anche la presenza sia della Polizia austriaca in occasione di Pentecoste, sia dei colleghi della Polizia Locale di Trento con le unità cinofile.

Presidio sanitario.

Apertura anticipata per il Punto di Primo intervento, operativo dal venerdì di Pasqua (18 aprile), per tutti i fine settimana e poi H24 dall’8 maggio al 15 settembre (e di nuovo nei fine settimana fino al 29 settembre). La Guardia medica turistica sarà operativa dall’8 maggio al 15 settembre. Come annunciato nel corso dell’incontro di oggi, AsuFc ha già dato disponibilità di potenziamento degli organici in servizio al PPI nei fine settimana di Pasqua, 25 aprile, Primo maggio e Pentecoste, con estensione dell’orario sulle 24 ore.

La prefettura.

Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha ribadito come il messaggio da trasmettere sia quello di un divertimento con la massima sicurezza, sottolineando il ruolo “cardine” esercitato nel territorio dalle associazioni di categoria che, coordinandosi con le forze dell’ordine, permettono di trasmettere a cittadini e turisti un maggiore livello di percezione della sicurezza.

La questura.

Al Questore di Udine, Domenico Farinacci, il compito di illustrare alcuni aspetti organizzati legati alla presenza delle forze dell’ordine in città, confermando il potenziamento degli organici, a cominciare dai Carabinieri (già dal primo giugno). «Fondamentale operare sulla prevenzione, anche in termini comunicativi con il turista, perché in queste situazioni la repressione non genera risultati sperati».

La Regione.

Confermata direttamente dalle parole dell’Assessore reginale alla sicurezza Pierpaolo Roberti la disponibilità economica a favore della vigilanza privata. “Il programma sicurezza è ancora in fase di scrittura e quindi, per calibrare al meglio gli interventi, possiamo ancora confrontarci prima che vada in aula. Nel 2024 è andata meglio che in passato, quindi continuiamo su questa strada, anche di avviare la fase organizzativa con anticipo”.



Da Roberti anche un passaggio sul servizio di vigilanza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale, confermato per i fine settimana e nel periodo estivo: “il messaggio che deve emergere è che a Lignano si viene a divertirsi e che davanti al primo eccesso, siamo pronti a intervenire“.

Lisa Gest

Come confermato dal presidenteManuel Rodeano, nel fine settimana di Pentecoste il servizio di somministrazione sulla spiaggia terminerà alle 19 e da quel momento, fino alle 20, orario di entrata in vigore del divieto di balneazione, ci sarà una sorta di accompagnamento dei presenti fuori dall’arenile, anche per permettere alle squadre di ripulitori di entrare in azione, per ripristinare le condizioni di decoro della spiaggia.