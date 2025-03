A Claut la seconda edizione della Festa del Pestith e dei Fermentati.

Claut si prepara ad accogliere la seconda edizione della Festa del Pestith e dei Fermentati, un evento che celebra le tradizioni gastronomiche della Valcellina e della Val Vajont, con un focus particolare sui cibi fermentati e sul Pestith, il celebre pesto di rapa friulano riconosciuto come Presidio Slow Food.

Dopo il successo della prima edizione a Cimolais, la manifestazione approda a Claut nel weekend del 12 e 13 aprile con un programma ancora più ricco e articolato, pensato per coinvolgere non solo gli appassionati di gastronomia, ma anche famiglie, produttori locali e professionisti del settore.

Il cuore della festa sarà il Mercato dei Produttori, un’area dedicata alle aziende agricole e agli artigiani del territorio, che presenteranno le loro specialità fermentate e altri prodotti tipici della Valcellina e della Val Vajont. Qui sarà possibile conoscere i produttori, ascoltare le loro storie e acquistare direttamente le loro eccellenze. Accanto al mercato, un’area ristorazione proporrà piatti ispirati alla tradizione, con chef locali e ospiti di rilievo che interpreteranno i sapori autentici della montagna friulana attraverso l’uso della fermentazione.

Gli eventi e gli appuntamenti.

L’evento sarà arricchito da showcooking e degustazioni guidate, in cui chef e divulgatori gastronomici mostreranno dal vivo come la fermentazione può esaltare i sapori e arricchire la cucina quotidiana. Saranno inoltre organizzati laboratori tematici dedicati alle tecniche di fermentazione, dalla preparazione del pane e dei formaggi fino alle verdure fermentate e alle bevande. Non mancheranno momenti di approfondimento, con incontri e talk che vedranno la partecipazione di esperti di fama nazionale e internazionale.

Tra gli ospiti, Angelo Floramo, scrittore e narratore appassionato del territorio, Laura Antoniacomi, divulgatrice enogastronomica e autrice della newsletter La Dispensa di Toni, e Carlo Nesler, esperto di fermentazione e fondatore di CibOfficina. Il programma sarà arricchito anche dalla presenza della chef e food experience designer Inés Lauber, ambasciatrice dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food Germania, e di Stella Palermo, bartender creativa tra le più note in Italia.

Due giorni dedicati ai sapori delle Dolomiti Friulane.

“Nel cuore della Valcellina, circondati dalla bellezza delle Dolomiti Friulane, due giorni immersi nei sapori autentici della nostra tradizione, con la partecipazione di cuochi di grande talento che daranno nuova vita ai fermentati, elementi simbolo della nostra cucina. Il mercato dei produttori sarà un’occasione unica per scoprire e gustare le specialità locali, mentre i laboratori e le degustazioni offriranno un’esperienza sensoriale approfondita sul mondo della fermentazione e non solo. Vi invitiamo a partecipare numerosi, per vivere insieme questa festa di tradizione, innovazione e sapori”, dichiara il Fiduciario della Condotta Slow Food del Pordenonese.

La Festa del Pestith e dei Fermentati non è solo un evento gastronomico, ma un’occasione per riscoprire e valorizzare un’antica tradizione del Friuli Venezia Giulia, mettendo in luce l’importanza della biodiversità e delle tecniche di conservazione naturale dei cibi.