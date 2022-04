Due piccoli di Fratino nati sulla spiaggia di Lignano.

Grande sorpresa sulla spiaggia di Lignano dove sono finalmente nati due piccoli di Fratino, uccello che è diventato sempre più raro in Friuli Venezia Giulia e non solo. Negli ultimi 40 anni in regione le coppie che si riproducono sono scese da un centinaio a poche unità e anche nel resto d’Europa sono in rapida diminuzione.

Sono due le coppie che nelle scorse settimane hanno scelto una delle spiagge di Lignano Sabbiadoro per fare il nido. In un primo momento si è pensato al peggio perché le uova deposte dalla prima coppia di questi piccoli uccelli costieri in pericolo di estinzione non si trovavano più ma è stata grande la sorpresa quando è sono stati avvistati i due piccoli.

Per aumentare le possibilità di sopravvivenza dei piccoli di fratino, erano state temporaneamente posizionate delle reti di protezione con la relativa segnaletica informativa per delimitare l’area tutelata per la nidificazione. Questi infatti uccelli sono molto spesso disturbati dalle attività umane e dai cani liberi che fanno scappare i genitori e permettono ai gabbiani, alle cornacchie e ad altri predatori di distruggere le uova o uccidere i piccoli.

