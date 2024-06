A Lignano Pineta tra YogaDays e visite guidate alle ville storiche

Sabato 8 giugno in programma anche l’inaugurazione di un nuovo mosaico

Sabato 8 giugno, Lignano Pineta offre un ricco calendario di appuntamenti. Si parte con il primo dei due YogaDays, evento dedicato agli appassionati di Yoga e meditazione organizzato nel verde del Parco del Mare; si prosegue con il doppio tour giornaliero in bici alla scoperta delle meravigliose architetture del secondo Novecento e si conclude con l’inaugurazione del nuovo Mosaico del bagno 5 – bandiera svizzera sul lungomare Kechler, ad opera della Scuola Mosaicisti del Friuli.

Nuovo mosaico della Scuola spilimberghese.

Il Lungomare Kechler di Lignano Pineta, riconosciuto come una vera galleria d’arte “open air”, si arricchisce dell’ampliamento della preziosa installazione realizzata su disegno dell’artista Luigi Del Sal, reso ‘mosaicizzabile’ grazie all’estro e alla bravura della designer Lucia Ardito e realizzata dagli specializzandi della Scuola Mosaicisti del Friuli.

L’appuntamento con l’inaugurazione ufficiale è per le 18 al bagno 5 – bandiera svizzera, alla presenza di diverse autorità, del presidente della società Lignano Pineta, Giorgio Ardito, della designer Lucia Ardito, dei diplomati ora specializzandi del rinomato Istituto spilimberghese e di tanti amici, estimatori e amanti dell’arte e turisti.

Yoga e meditazione al Parco del Mare.

Alle 7 di sabato mattina, con tappettino sotto braccio, ci si troverà al Parco del Mare per una giornata dedicata alla meditazione e alle pratiche dello Yoga per un ritrovato equilibrio tra corpo e mente, abbracciati dal verde della pineta. Il festival YogaDays – prossima data in programma il 22 giugno – è un evento organizzato in collaborazione con la società Lignano Pineta e con il patrocinato del Comune di Lignano Sabbiadoro, aperto a tutti con prenotazione via mail a info@lignanoyogadays.it o via whatsApp scrivendo a Nico Perosa +39 347 5173138.

Alla scoperta dell’architettura e della storia in bici.

Dalle 10 fino alle 12, con ritrovo all’Hotel President Lignano, primo appuntamento giornaliero – il secondo è in programma dalle 16 alle 18 – con la visita guidata dedicata agli appassionati e ai curiosi di architettura e storia della località balneare friulana.

Si tratta di un tour cicloturistico per scoprire e ammirare le tipiche architetture del ‘900 di Pineta e Riviera, ville firmate da architetti come Gianni Avon, Paolo Pascolo, Aldo Bernardis, Macello D’Olivo e altri illustri architetti che hanno caratterizzato ed impreziosito la località, progettando abitazioni per il mare di grande qualità architettonica.

Un’originale proposta nata da un’idea dell’Associazione Raggi e ArchiTetture – Ville di Lignano e organizzata da BIKEandGO in collaborazione con la guida turistica Giuliana Morsanutto voce narrante del tour. Si può partecipare con la propria bici o noleggiarla al punto di ritrovo, previa prenotazione scrivendo a info@bikeandgo.it.