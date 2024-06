Giugno a Galleriano di Lestizza, tre serate tra musica e cultura

Grazie alla Pro Loco, al via gli appuntamenti estivi. Si parte venerdì 7 con la Banda di Castions di Strada

Al via Giugno a Galleriano, la manifestazione che, grazie alla Pro Loco della frazione di Lestizza, permetterà di vivere tre interessanti appuntamenti nella Corte della Casa della Comunità, con il piacere di ritrovarsi sotto il cielo estivo per serate ricche di spunti culturali e tutte a ingresso libero.

Si parte venerdì 7 giugno alle 21 con il concerto del Corpo Bandistico Comunale “Gioacchino Rossini” di Castions di Strada. Si tratta di una delle bande più note non solo del Medio Friuli ma dell’intera regione: fondata nel 1882 è composta da circa 60 musicisti con un repertorio che spazia dalla musica classica al jazz, passando per la musica popolare e la musica leggera.

Mercoledì 12, alle 21, conferenza ‘L’abbraccio di Maria’. Relatrice sarà la professoressa Susi Del Pin, docente di Arte e Iconografia Cristiana presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine e docente di religione al Liceo Scientifico Copernico di Udine.

L’incontro esplorerà il tema dell’amore e della cura di Maria attraverso l’analisi di alcune importanti opere d’arte che la rappresentano. La professoressa Del Pin illustrerà come sia raffigurato l’amore materno di Maria per suo figlio Gesù, e come questo amore sia un modello.

Infine, giovedì 13 alle 21 serata storica ‘Un paese nella Resistenza’ con gli eventi che hanno segnato la storia di Galleriano e zone limitrofe dopo l’armistizio del 1943. Ci saranno anche musica e racconti per rivivere i timori e la vita dei paesani dell’epoca.