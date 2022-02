Le prenotazioni per l’estate a Lignano.

Volano le prenotazioni di lettini e ombrelloni per l’estate a Lignano. Non solo rispetto allo scorso anno, ma anche usando come metro di paragone l’anno prima della pandemia. Le prenotazioni, fanno sapere gli operatori, sono cresciute di quasi il 50 per cento sul 2021 e di un 10% sul 2019, ovvero prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria. Gli stabilimenti hanno adeguato leggermente le tariffe, quest’anno, per compensare gli aumenti in corso.

La buona notizia è che stanno tornando in massa gli stranieri, dall’Austria, come dalla Germania, ma ci sono anche tante richieste che arrivano dagli italiani. Va ricordato, che non si sa ancora se ci saranno delle ristrettezze la prossima estate, per scongiurare una nuova ondata di contagi in autunno. E il calendario degli eventi nella città balneare deve essere ancora messo a punto. Quello che è certo, però, è che, viste le premesse si attende un’altra estate dei record per Lignano.

