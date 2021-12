L’addio a Lignano a Rosita Reginato.

La notizia ha lasciato sconvolta tutta Lignano, non non solo i residenti, ma anche i tanti vacanzieri che si recano d’estate nella nota località. Perché Rosita Reginato, per tutti Rosi, era l’anima del Bagno 2, quello Italia, di Sabbiadoro. Scherzosa, sempre piena di energia e ben voluta.

È venuta a mancare l’altro giorno a causa di un malore all’età di 56 anni, a San Michele al Tagliamento, dove si era recata per far visita alla madre. Da più di 10 anni gestiva con il marito Gianluca Bonavolontà lo stabilimento balneare. Questa mattina l’ultimo commosso saluto di Lignano a Rosi.

