L’incidente sulla provinciale 10 a Basiliano.

Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 12, sulla strada provinciale 10, nel comune di Basiliano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Codroipo, due furgoni si sono scontrati.

Gli occupanti, due donne ed un uomo, subito soccorsi dai volontari dei vigili del fuoco di Codroipo, insieme alla Croce Rossa, sono rimasti feriti. E per l’uomo si è reso necessario anche il trasporto in ospedale. Sulla strada si sono registrati alcuni disagi legati alla viabilità per consentire le operazioni di rilievo.

(Visited 272 times, 272 visits today)