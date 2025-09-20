Tra motori ruggenti, esibizioni spettacolari e concorsi di stile, l’Italian Bike Week ha regalato un altro giorno di emozioni a tutti gli appassionati delle due ruote. Sabato è la giornata di punta della Italian Bike Week 2025, con il maggior afflusso di motociclisti che hanno mandato rapidamente “sold out” i parcheggi delle aree Luna Park e Demo Ride, trasformati in un mare di cromature.

Ed è anche il giorno in cui una moto ritenuta perduta per sempre torna a far sentire la propria voce: l’artigiano Mirco Snaidero ha presentato la Galbusera V8, esemplare unico al mondo da lui ricostruito minuziosamente – partendo da appena quattro fotografie dell’epoca – novant’anni dopo il Salone di Milano del 1938, occasione in cui questa esotica motocicletta era stata presentata prima di scomparire.

Alla singolare storia dellaV8 e dei suoi ideatori (il tecnico bresciano Plinio Galbusera e Adolf Marama Toyo, al secolo Roberto Antonio Ivanicich, motorista e pilota fiumano) è stato dedicato il libro “Sulle tracce di Marama Toyo. Misteri svelati e il sogno della Galbusera V8 – la moto scomparsa”, scritto da Franco Damiani Di Vergada. Snaidero ha fatto rombare l’otto cilindri a due tempi da 500 cc, capolavoro di tecnica e raffinatezza meccanica che ha ripreso vita tra gli applausi del pubblico accorso davanti al palco principale della IBW.

Beards Race e ARTigliate Custom Contest

Non sono mancate le sorprese nel campo del lifestyle motociclistico: lo show delle Pin-up ha riscosso un sorprendente successo, accompagnato dal singolare concorso Beards Race, che ha premiato le barbe e i baffi più eleganti della IBW.

Sul palco principale si sono inoltre celebrati i vincitori dell’ARTigliate Custom Contest, dedicato alle preparazioni speciali fuoristradistiche customizzate in chiave Adventure, Scrambler, Tracker e Classic Enduro. La classifica della prima edizione ha visto sul gradino più alto la H-D Sportster Sterrato di Carlo Santamaria, in arte Santafox. Al secondo posto si è piazzata la BMW boxer di Officine Boldi, mentre il terzo gradino è andato all’originale Ducati Megaenduro 900 del bresciano Paolo Massera, in arte GPM Motogarage. La quarta posizione è stata conquistata dalla Yamaha XT 600 di Massimo “Fuchs” Rinchiuso.

Enduro Days e Off Road Arena

Il lato “dirt” della IBW ha dato spettacolo nella Off Road Arena, dove l’MC Sabbiadoro ha organizzato la sedicesima edizione degli Enduro Days. Per tutta la giornata, un centinaio di appassionati – dai più piccoli ai piloti amatoriali e professionisti – si sono sfidati e divertiti lungo un circuito di 7 km ricavato dal tracciato della leggendaria prova speciale della 12 Ore Enduro di Lignano degli anni ’80 e ’90. Tra i protagonisti, spiccavano il pilota impegnato nel Mondiale Enduro per Osellini Husqvarna Racing, Lorenzo Macoritto, e il campione regionale Willi Della Pietra.

Saturday Night Parade e US Car on the Beach

Al tramonto, l’attenzione si è spostata sull’asfalto delle strade di Lignano, invase da migliaia di motociclisti per la Saturday Night Parade, aperta dai 700 harleysti giunti in città per il Free Chapter Italian Event. L’evento ha offerto un’anticipazione a due ruote di quanto accadrà domenica mattina con la US Car on the Beach, il raduno di auto americane che per la prima volta si svolge nell’Area Stadio, completando un weekend all’insegna della passione per motori, custom e cultura biker.