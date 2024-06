Da Sfera Ebbasta a Calcutta, un giugno ricco di concerti a Lignano

Lo stadio cittadino è già nelle disponibilità degli organizzatori per procedere con gli allestimenti del primo grande concerto della stagione 2024, frutto dalla collaborazione tra il Comune di Lignano Sabbiadoro e FVG Music Live. Si tratta della data zero del tour di Sfera Ebbasta in programma per sabato 15 giugno alle 21.00.

A precedere l’evento, venerdì 14 giugno dalle 18.00, un altro concerto di richiamo, un inedito e straordinario Beach Party nella spiaggia Bell’Italia, con protagonista Andreas Gabalier, famoso cantante folk e rock Austriaco, il più importante e amato musicista di lingua tedesca, autentica superstar che riempie tutti i principali stadi e arene, da Monaco di Baviera a Vienna, passando per Berlino. Spiaggia sarà protagonista anche domenica 16 giugno dalle 17.00 con “Sbam !” un collettivo itinerante di Dj nato proprio durante il Jova Beach Party andato in scena sullo stesso tratto di arenile e diventato un tour Sempre a giugno, sabato 22 dalle 21.00, un altro imperdibile concerto con Calcutta ospite allo Stadio comunale G. Teghil con il nuovo “Relax Tour Estivo 2024” che partirà proprio dalla località.

Lignano pronta ad una grande stagione di eventi.

“Ospitare eventi del genere permette alla città di avere un rilevante ritorno di immagine – commenta Massimo Brini, Consigliere delegato al turismo – grazie alla popolarità che accompagna gli artisti che si esibiscono e all’affluenza di pubblico che sarà sicuramente massima. Si tratta di iniziative che comportano evidenti vantaggi economici, in particolare per il settore ricettivo e della ristorazione, se consideriamo che molte persone giungeranno in città già nei giorni precedenti alle date dei concerti“.

“Siamo al preludio di una grande stagione di eventi – conclude Brini – che si svolgerà tra Beach Arena, piazza Marcello D’Olivo e Arena Alpe Adria struttura che ospiterà il primo evento della stagione, il concerto di Paolo Nutini, lunedì 24 giugno alle 21″.