Borgo diVino in tour, weekend di degustazioni a Valvasone Arzene

Dal 7 al 9 giugno ritorna la rassegna itinerante dedicata alle migliori etichette italiane nei Borghi più belli

Sarà Valvasone Arzene a ospitare la sesta tappa di Borgo diVino in tour edizione 2024, la rassegna enogastronomica di eccellenza organizzata da Valica S.p.a – MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia – in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e la Pro Valvasone; l’iniziativa è promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e patrocinata dall’Associazione Nazionale di Città del Vino.

Selezioni dei migliori vini nazionali.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno, in piazza Castello troverete una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali a quelle di circa 30 cantine provenienti da diverse regioni italiane come: Veneto, Marche, Sicilia, Lazio, Molise e Abruzzo.

Tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lover di conoscere vini e vitigni dei vari territori presentati direttamente dai produttori in contesti di particolare suggestione selezionati tra “I Borghi più belli d’Italia”, per un’esperienza senza dubbio indimenticabile.

Ad accompagnare le degustazioni sarà presente anche un’area gastronomica dove il pubblico potrà deliziarsi con piatti tipici locali come: selezione di salumi, frico, stick di polenta.

Come funziona Borgo diVino in tour.

Borgo diVino in tour si svolgerà in piazza Castello con i seguenti orari:

Venerdì 7 giugno dalle 18 alle 24.

Sabato 8 giugno dalle 18 alle 24.

Domenica 9 giugno dalle 18 alle 24

All’interno del Borgo sarà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di 18 euro comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione.

Contenuti correlati e intrattenimento.

Sabato 8 giugno, alle 18.30, si terrà nel Castello di Valvasone la Masterclass dal titolo “Viaggio sensoriale tra vitigni autoctoni e internazionali: scopriamo i vini bianchi della DOC Friuli Grave”, appuntamento dedicato a intenditori e appassionati a cura del Consorzio Tutela DOC Friuli Grave.

Saranno proposti in degustazione:

• Pinot grigio 2023 DOC Friuli Grave – cantina Podere Gelisi

• Pinot grigio ramato “Case Sugan” 2021 DOC Friuli Grave – cantina San Simone

• Friulano 2023 DOC Friuli Grave – cantina I Magredi

• Chardonnay mousquè 2022 DOC Friuli Grave – cantina Vigneti Pittaro

• Traminer aromatico 2022 DOC Friuli Grave – cantina Tenuta Fernanda Cappello

Sempre sabato, alle 21, si terrà il concerto del Nevio Zaninotto Organ Trio, dedicato agli appassionati di Jazz&Soul. La serata promette di essere un viaggio musicale emozionante, con un repertorio che spazia dalle composizioni originali del trio alle opere di alcuni dei più grandi autori del jazz. Ogni brano selezionato è pensato per offrire una ricca varietà stilistica e timbrica, mantenendo viva l’essenza e l’energia del genere.

Non solo vino: ecco i migliori abbinamenti gastronomici di Borgo diVino in tour.

Uno spazio importante sarà riservato anche all’esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione che i visitatori potranno acquistare direttamente sul posto. Un’area, in particolare, sarà dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia. L’iniziativa rientra nell’ambito del “MIB – Mercato Italiano dei Borghi”, progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione.

“Borgo DiVino in tour fa 20 tappe attraverso il buon gusto dei vini tipici che sono il frutto della sapienza contadina secolare e, a volte, millenaria. Centinaia di vini che vengono portati in 20 piazze di 20 tra I Borghi più belli d’Italia, sapientemente selezionati e presentati da una società di giovani imprenditori che si sta affermando sul mercato e che collabora con I Borghi più belli d’Italia, con piena soddisfazione reciproca, ormai da diversi anni”, dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia. “Il format ha incontrato il Mercato Italiano dei Borghi (M.I.B.) per un connubio perfetto tra vino e prodotti tipici per soddisfare il corpo e la mente di chi parteciperà a una o più delle tappe previste nel 2024. Un vero e proprio viaggio attraverso il buon gusto e il buon vivere. A dimostrazione che la bellezza va oltre l’estetismo quando si trova davanti allo charme e ai buoni sapori delle straordinarie produzioni enogastronomiche presenti nei territori dei Borghi più belli d’Italia”.

Un tour che toccherà tutte le regioni italiane.

“Negli ultimi anni, Borgo diVino si è affermato come uno degli eventi enogastronomici più partecipati in Italia“, dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO, BU Events di Valica S.p.a. “Quest’anno puntiamo a superare le 60 mila presenze, coprendo tutte le regioni italiane attraverso 20 tappe in 20 borghi, per un totale di 60 giorni di evento. Nel corso del tour daremo spazio a una vasta rappresentazione della produzione vitivinicola italiana, composta da piccole e medie imprese. Pur essendo principalmente un evento enogastronomico, Borgo DiVino si distingue per la sua forte componente turistica. L’obiettivo principale dell’evento è infatti la valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue aziende”.

Il Comune di Valvasone Arzene plaude all’iniziativa.

“Esprimiamo la nostra grande soddisfazione per la possibilità di riproporre il Borgo divino in Tour, grazie al prezioso supporto di Pro Valvasone”, dichiara Fulvio Avoledo, Sindaco di Valvasone Arzene. “Siamo molto contenti del numero di cantine coinvolte dall’organizzazione e dell’interesse suscitato da questo evento di degustazione. I visitatori saranno guidati alla scoperta di diverse proposte vinicole e, quest’anno, potranno anche assaporare un’offerta gastronomica. Tre attività principali sono state coinvolte e numerosi esercizi commerciali del comune hanno risposto positivamente. Ci auguriamo che il tempo ci assista durante questi tre giorni, poiché oltre alle proposte enogastronomiche, ci sarà anche un interessante spettacolo musicale jazz. Artisti locali affermati prenderanno parte all’evento, promettendo un vero e proprio spettacolo. Ringraziamo di cuore la Pro Valvasone e Valica Spa per la l’organizzazione e il supporto fornito”.