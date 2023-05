Il piano per evitare gli eccessi della Pentecoste a Lignano.

Lignano Sabbiadoro è pronta ad accogliere i turisti, soprattutto da Austria e Germania, per la Pentecoste e, per evitare gli eccessi registrati negli anni passati, è stato messo a punto un piano di divieti e restrizioni, in vigore da oggi e fino a mezzogiorno del 29 maggio.

Per cominciare, le spiagge saranno interdette di notte, dalla una alle sei del mattino successivo, con conseguente divieto di accesso all’arenile e di stazionamento. A controllare saranno vigilantes e addetti degli stabilimenti. Nel tratto di spiaggia tra gli uffici n.1 e n.19 del Lungomare Trieste e nel tratto di spiaggia del Lungomare Marin compreso tra piazza Gregorutti e viale Italia, dal 25 al 29 maggio 2023 dalle otto di sera alle nove del mattino successivo non si potrà nemmeno fare il bagno. E’ stato inoltre istituito il divieto di bivacco.

Per quanto riguarda l’alcol, pubblici esercizi, attività artigianali e operatori del commercio su area pubblica o demaniale (tranne le attività di ristorazione con servizio al tavolo) potranno somministrare o vendere bevande (nemmeno per asporto) in contenitori di vetro o lattina né si potranno consumare o tenere bevande alcoliche in luogo pubblico e demaniale. Bar e locali dovranno poi smettere di vendere o somministrare bevande alcoliche dopo le 3 di notte e per le successive tre ore mentre per i negozi, il divieto inizia a mezzanotte e fino alle sei di mattina.

I controlli delle forze dell’ordine interesseranno soprattutto l’area centrale della cittadina, quella più frequentata dai turisti; rinforzati tutti i servizi di presidio del territorio, anche grazie al supporto di unità cinofile antidroga e agenti della Polizia austriaca.