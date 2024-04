Il team di Sea4All al Trofeo dei 2 Golfi con la barca Càpita.

Dal 25 al 28 a Lignano Sabbiadoro si terrà il Trofeo 2 Golfi di vela d’altura con la partecipazione di Càpita, il daysailer accessibile di 9,50m unico al mondo nel suo genere con team inclusivi del locale gruppo Tiliaventum a bordo.

E’ una competizione non specificatamente paralimpica, riservata ai mezzi nautici con formula ORC, e il fatto di poter partecipare con team inclusivi (cosiddetti disabili e normodotati insieme a bordo tutti attivi protagonisti) conferma ancora una volta che sport, vela, mare, vento sono di tutti e per tutti e la sfida di confrontarsi con i blasonati team provenienti da tutta Italia e dall’estero che quest’importante appuntamento attira nelle acque adriatiche è già di per sè una “vittoria” enorme e un’ulteriore occasione per confermare la fattibilità dell’inclusione a 360°, dei benefici psico-fisici che lo sport sà donare, in mare ma anche nei momenti aggregativi pre e post regata, favoriti dalla accessibilità della sede Tiliaventum inserita all’interno del Marina D-Marin Punta Faro Resort.

La barca Càpita.

La barca, Càpita, è un monoscafo a vela performante con soluzioni che la rendono facilmente fruibile veramente a tutti: dall’accesso a bordo in autonomia con la carrozzina elettrica o manuale che sia, alla ruota del timone senza raggi per una confortevole fruizione della stessa, al pagliolato basculante per una postura confortevole a barca sbandata, alla ottima visibilità da posizione seduta, ai contrasti cromatici per una favorevole percezione degli spazi e delle attrezzature per coloro che hanno limitazioni visive, al joystick per il governo della timoneria in caso di limitazioni motorie agli arti superiori, alle manovre posizionate accuratamente onde renderle utilizzabili da chiunque e tanto altro ancora.

Con questo mezzo le attività denominate Sea4All (Mare Per Tutti) del sodalizio lignanese Tiliaventum asd prevedono appositamente anche la partecipazione a regate, non espressamente paralimpiche come appunto il Trofeo 2 Golfi, ma anche la famosissima Barcolana, il Campionato Autunnale e tante altre, e la soddisfazione è ancora più grande se poi si raggiungono risultati sportivi prestigiosi (1° posto al Campionato Autunnale 2023 Diporto, o gli ottimi 1° posto di classe nelle edizioni 2020, 2021, 2022, 2023 della Punta Faro Cup, il 3° posto alla Lui&Lei in equipaggio ridotto e tanti altri).

Il programma Sea4All.

Sea4All è un programma di attività continuative molto intenso coordinato dall’inesauribile Presidente Daniele Passoni supportato da una cinquantina di volontari e e Soci che, oltre alle regate, organizzano open day, veleggiate, navigazioni, trasferimenti, corsi, attività informativo-formative, ma anche kite4all, sup4all, escursioni, occasioni aggregative e tanto altro durante tutto l’arco dell’anno, senza barriere fisiche, mentali ed economiche (la partecipazione è gratuita), incentrato sulla Persona in quanto tale, indipendentemente dalle cosiddette disabilità, disagio, fragilità, malattie terminali, normdotati… dove le diversità vengono colte come risorsa e opportunità per costruire una quotidianità più serena per tutti con appaganti ricadute sociali coinvolgendo strutture dedite all’assistenza alla Persona, tra cui, consolidato negli anni, CSM-Asugi.

L’emozione è tanta in vista delle prove in mare, i membri dell’equipaggio non vedono l’ora di presentarsi sulla linea di partenza, di vivere le regate e poter rientrare con un’ulteriore stimolante ed appagante bagaglio di esperienze che lo sport sa donare.