La nascita tra mito, filosofia e attualità è il tema dell’incontro Nascere e far nascere nell’età della tecnica, in programma domenica 21 aprile, alle 11, al Teatro S. Giorgio. L’appuntamento si inserisce nella rassegna Filosofia in città. Pensare il presente, curata dalla Società Filosofica Italiana – Sezione FVG APS, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

A confrontarsi, da prospettive diverse, saranno le filosofe Rosella Prezzo ed Eleonora de Conciliis, moderate da Beatrice Bonato, La riflessione prenderà le mosse dall’ultimo saggio di Rosella Prezzo, Trame di nascita. Tra miti, filosofie, immagini e racconti (Moretti & Vitali, 2023), dove l’autrice, riporta alla luce, anche attraverso una carrellata di immagini sorprendenti, i modi in cui l’evento della nascita è stato rappresentato e simbolizzato.

Con Eleonora de Conciliis, autrice del recente Sloterdijk Suite. Espansione e riduzione dell’umano (Meltemi 2023), l’analisi si sposterà sulle modificazioni della nascita in un’epoca in cui le tecniche della riproduzione consentono di separare la gestazione dal corpo materno, di scomporre la madre in più figure. Temi, questi, che a loro volta suscitano altre domande. Per esempio, cosa significa per le donne questa metamorfosi in corso? E, per noi esseri umani in generale, cosa significa l’idea di poter dissociare la nostra origine dal legame con il corpo materno? Per discutere su queste e su altre questioni di grande interesse, Filosofia in città punta a offrire uno spazio di approfondimento e di dialogo con il pubblico.

L’ingresso è gratuito. Per le prenotazioni, scrivere a sfifvg@gmail.com

I rNascere e far nascere nell’età della tecnicaelatori dell’incontro

Eleonora de Conciliis,filosofa e saggista, dal 2014 è caporedattrice della rivista Kaiak. A Philosophical Journey, che ha contribuito a fondare; ha svolto attività di ricerca nelle Università di Napoli “Federico II” e di Salerno, ha collaborato con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Tra i suoi volumi: Il lusso della differenza. Ipotesi sul processo di soggettivazione (Filema 2006); Il potere della comparazione. Un gioco sociologico (Mimesis 2012); Nostra Signora Filosofia. Sul divenire donna del pensiero (Orthotes 2019), Sloterdijk Suite. Espansione e riduzione dell’umano (Meltemi 2023).

Rosella Prezzo Filosofa, saggista, docente e traduttrice. A lungo redattrice della rivista filosofica “aut aut” e di “Lapis. Percorsi della riflessione femminile”. Oltre a numerosi saggi in riviste e opere collettive (italiane e straniere), è autrice di: Trame di nascita. Tra miti, filosofie, immagini e racconti (Moretti & Vitali, 2023); Veli d’Occidente. Le trasformazioni di un simbolo (Moretti & Vitali, 2017; America e Medio Oriente: luoghi del nostro immaginario (2002). Ha curato l’edizione italiana di importanti opere di Maria Zambrano.

Beatrice Bonato È presidente della Sezione Friuli Venezia Giulia della Società Filosofica Italiana APS, fa parte del comitato scientifico di Vicino/lontano e della redazione di “aut aut”. Ha curato il fascicolo monografico di “aut aut” La scuola impossibile (il Saggiatore, 2013) e diversi Quaderni di “Edizione”. Ha pubblicato il saggio Sospendere la competizione. Un esercizio etico (Mimesis, 2015).