A Lignano uno sportello di assistenza fiscale per associazioni e società sportive

Lo sportello allo stadio Teghil di Lignano.

Ha aperto in questi giorni, in una sala all’interno dello Stadio Teghil di Lignano, lo sportello regionale di informazioni e assistenza fiscale e giuridica, dedicato alle associazioni e società sportive, voluto dal CONI, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione per accompagnare i sodalizi negli adempienti necessari per adeguarsi a quanto previsto dalla riforma nazionale dello sport.

Lo sportello, uno dei nove aperti a livello regionale e unico nella Bassa Friulana, è stato presentato nel corso di un incontro promosso dall’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro, con il Presidente regionale del CONI, Giorgio Brandolin, le ASD e SSD attive nel territorio.

“Un incontro davvero partecipato, perché le rappresentanze delle società sportive erano numerose, ma soprattutto molto utile, per i chiarimenti sui contenuti della riforma illustrati in modo efficace dal Presidente Brandolin”, commenta l’Assessore comunale allo sport, Giovanni Iermano che in una nota intende ringraziare l’ufficio sport del Comune per la collaborazione nell’avvio del servizio a tempo di record.

“Lo sportello, attivato a Lignano, è un servizio di supporto voluto dalla Regione e nello specifico dal vicepresidente con delega allo sport, Mario Anzil, per affrontare le criticità operative legate alla recente riforma dello sport. In particolare – aggiunge Iermano – a impensierire in questo momento è il futuro delle piccole associazioni, a rischio scomparsa per le oggettive difficoltà delle loro organizzazioni ad adeguarsi, entro fine anno, a quanto previsto dalla norma“.

“Si è trattato di una riunione molto costruttiva e utile, che ci ha permesso di incontrare tutte le associazioni del territorio, dandoci ancora una volta l’occasione di ringraziare i loro rappresentanti per l’importante presenza e il ruolo svolto all’interno della comunità”, è stato il commento del Sindaco Laura Giorgi, presente anche lei all’incontro informativo in tema di riforma dello sport.

Per richiedere un appuntamento e accedere ai servizi forniti gratuitamente dallo sportello bisogna contattare la Segreteria CONI al numero di telefono 040/8990913 ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00