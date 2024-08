Si chiude la stagione dei fratini a Lignano, due piccoli hanno preso il volo

I fratini a Lignano.

A Lignano Sabbiadoro, la stagione estiva 2024 volge al termine anche per i fratini, piccoli uccelli che hanno trovato rifugio in un tratto di spiaggia a loro dedicato, situato nei pressi del Faro Rosso. Per il terzo anno consecutivo, questa specie protetta ha scelto di nidificare sull’arenile friulano, con un ritorno che ha portato soddisfazione e speranza tra i volontari e le associazioni che monitorano la loro presenza.

Il primo avvistamento risale a tre anni fa, quando una femmina di fratino, denominata Azd e inanellata a Bibione nel 2020, ha deciso di trasferirsi sulla costa friulana per nidificare, tornando puntualmente ogni anno. Tuttavia, la stagione 2024 ha presentato delle sfide inedite: i lavori di ripascimento della spiaggia, protrattisi più a lungo del previsto, avevano sollevato timori tra i volontari riguardo al possibile abbandono dell’area da parte dei fratini. Nonostante le preoccupazioni, Azd è tornata, accompagnata da nuove coppie.

Quest’anno, la riproduzione dei fratini è stata seguita da vicino, con attività di inanellamento a scopo scientifico, svolta dai membri di Astore-FVG, autorizzati dalla Regione su parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’ente che coordina l’inanellamento degli uccelli in Italia.

Il monitoraggio ha portato al rilevamento di 9 nidi, sebbene non tutti siano stati coronati dal successo. Azd, la veterana del gruppo, ha deposto ben 3 covate, e in totale sono stati inanellati 7 esemplari adulti e 7 pulli (pulcini). I fratini adulti, tra cui 5 maschi e 2 femmine, sono stati marcati con anelli colorati per permettere un facile riconoscimento a distanza.

Nonostante i numerosi sforzi, soltanto due pulli sono riusciti a prendere il volo quest’anno, a causa della predazione di molte uova. La speranza dei volontari è che i fratini tornino anche per l’estate 2025 con un sempre maggior numero di piccoli pronti a spiccare il volo.